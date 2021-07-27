فرقة الإمام علي: 3 من مقاتلينا أصيبوا بقصف معسكر النجف

أعلنت فرقة الإمام علي، أمس، إصابة 3 من مقاتليها جراء «التفجيرات» التي وقعت في معسكرها غرب النجف.

وقالت قيادة الفرقة في بيان إن «لجنة مختصة من قيادة عمليات الفرات الأوسط في الحشد الشعبي، تم تشكيلها، للوقوف على تداعيات التفجيرات التي استهدفت معسكر الديوك الذي يقع على بعد ٢٠ كم غرب المحافظة، واحتراق مخازن العتاد».

وأشارت إلى إصابة 3 من مقاتليها و»تم نقلهم لتلقي العلاج الطبي».

قبيل ذلك أعلنت فرقة الإمام علي، تعرض مقر لها في النجف لضربتين جويتين استهدفتا حاويات عتاد، ما أدى لوقوع انفجارات.

وقالت قيادة الفرقة في بيان إن «طيرانا مسيرا معادياً استهدف احد المعسكرات التابعة للفرقة في محافظة النجف، حيث قامت طائرة مسيرة بقصف احد مخازن العتاد في معسكر الديوك الساعة 3:30 م اليوم الاثنين قبل ان تعاود استهداف نفس المعسكر في تمام الساعة 5:30 مساءً».

وأضافت «كانت هناك عملية استطلاعية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم قبل استهداف المعسكر المذكور، وسوف تعلن الفرقة باقي التفاصيل في وقت لاحق».

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