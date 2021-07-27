نيجيرفان بارزاني يرحب بنتائج الحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا

رحب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء بنتائج الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق.

وقال رئيس الإقليم عبر تويتر: «أرحب بنتائج الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق».

وأضاف «إنها خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد في القضايا الرئيسية مثل الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي والثقافي».

وختم بالقول: «أثني على رئيس الوزراء الكاظمي والفريق العراقي على جهودهم».

ويوم أمس، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتفاقاً ينهي المهمة القتالية للولايات المتحدة في العراق بحلول نهاية العام الجاري.

وتحتفظ واشنطن بنحو 2500 عسكري أمريكي في العراق وتتركز مهامهم بالدرجة الأساس على مساعدة القوات العراقية والكوردية في الحرب ضد داعش.

وبحسب الخارجية الأميركيّة فإن «العلاقة ستتطوّر بالكامل نحو دور للتدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخبارية».

وأشارت الخارجية إلى أن «الولايات المتحدة احترامها سيادة العراق وقوانينه، وتتعهّد توفير الموارد التي يحتاجها العراق للحفاظ على وحدة أراضيه».

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