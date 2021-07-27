وزير الصحة : 3559 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. أكبر حصيلة في إقليم كوردستان خلال 24 ساعة

أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان د.سامان برزنجي، الاثنين، تسجيل أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في مدن إقليم كوردستان.

وقال برزنجي في مؤتمر صحفي عقده في محافظة دهوك، ” تم تشخيص 3 آلاف و559 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، من مجموع 17 الفاً و141 عملية فحص، بالاضافة الى تسجيل 13 حالة وفاة”.

مشيرا الى أن “محافظة دهوك سجلت وحدها 1546 إصابة جديدة بالفيروس”.

مؤكداً، “وصول وجبة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر إلى إقليم كوردستان”.

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