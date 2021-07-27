4 مليارات دينار قيمة الهدر في بلدية الكوت

أعلنت هيئة النزاهة، أمس الاثنين، ضبط حالات هدرٍ للمال العام وتلاعبٍ واختلاسٍ في عددٍ من دوائر محافظة واسط. وذكرت الهيئة في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه أنه “تم ضبط حالات هدرٍ للمال العام وتلاعبٍ واختلاسٍ في عددٍ من دوائر محافظة واسط”، مشيرة إلى “تنفيذ عمليَّات ضبطٍ شملت بلديَّة الكوت ومديريَّة الجنسيَّة والأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة ومديريَّة المجاري والهيئة العامَّة للضرائب”. وأضاف البيان، أن “فريق مكتب تحقيق واسط كشف عن قيامه بضبط الأضابير الخاصَّة بعلوتي الفواكة والخضر الشماليَّـة والجنوبيَّة في الكوت، التي تشير إلى عدم قيام بلديَّة الكوت – شعبة الإيجارات باستيفاء الإيجارات ورسوم المهنة المُترتِّبة بذمَّة مُستأجري العلوتين، بالرغم من انتهاء المُدَّة المُحدَّدة لدفع الأقساط، ممَّا أدَّى لحدوث هدرٍ في المال العام، لافتةً إلى أنَّ المبالغ المُترتِّبة بذمَّتهم بلغت أكثر من (4,250,000,000) مليارات دينارٍ”. وأشار البيان، إلى أن “الفريق الذي انتقل إلى مديريَّة الجنسيَّة والأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة ضبط وجود حالات تلاعبٍ واختلاسٍ في إيرادات عام 2017 المقبوضة في المُديريَّة بمبلغٍ يصل إلى قرابة (340,000,000) مليون دينار، وتمكَّن من ضبط أصل (41) دفتر وصولات مُحاسبة خاصَّةٍ باستيفاء الرسوم السياديَّة وأجور الخدمات لعام 2017، وسجلين خاصَّين بمراقبة حركة المُستندات، و(16) جدول إيرادات مصادقة من قبل خزينة المحافظة، فضلاً عن الأوامر الإداريَّة الخاصَّة بمدير الحسابات وأمين الصندوق في المديريَّـة”.

وفي عملية أخرى، “تم ضبط (11) استمارة قطع زيت الغاز في مُديريَّة المجاري، وذلك لوجود زيادةٍ في الكميَّة الفعليَّة الموجودة في الخزَّان من مادة زيت الغاز عن الكميَّـة المُجهَّزة بفارق (22,761) لتراً”. فيما كشف الفريق التحقيقي ايضا عن “وجود مُخالفاتٍ في الأضابير الخاصَّة بمالك إحدى الشركات، تمثَّلت بعدم وجود ختم الجباية في مُذكَّرات التخمين؛ لغرض عدم تنزيل المبالغ المُترتِّبة بذمَّة المُكلَّف وإفساح المجال أمامها للتهرُّب الضريبيِّ، فضلاً عن منح المُكلَّف براءة ذمَّةٍ؛ بالرغم من عدم قيامه بتقديم حساباتٍ ختاميَّةٍ للأعوام من ( 2018 – 2021)”.

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