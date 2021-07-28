إيران تعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة للموساد الإسرائيلي

طهران: محمد صالح صدقيان

أعلن مدير عام دائرة مكافحة التجسس بوزارة الامن الايرانية، اعتقال شبكة “عميلة” تابعة لجهاز الاستخبارات الاسرائيلي “الموساد” مع ضبط شحنة كبيرة من الاسلحة والعتاد غرب ايران.

ونقلت دائرة العلاقات العامة بوزارة الامن الايرانية، في بيان، عن مدير عام دائرة مكافحة التجسس في الوزارة قوله: إنه وفي سياق الرصد والسيطرة الاستخبارية خارج الحدود، والاجراءات الاستخبارية العملانية الواسعة من قبل رجال الامن، فقد تم اعتقال شبكة من العناصر العميلة لجهاز الاستخبارات الاسرائيلي “الموساد” وضبط شحنة كبيرة من الاسلحة والعتاد كانت بمعيتهم، بعد دخولهم من حدود غرب البلاد.

وأوضح أن هذه العناصر كانت تعتزم القيام بعمليات اغتيال واحداث الشغب، مضيفا ان الكيان الصهيوني كان يعتزم القيام باعمال تخريب خلال فترة الانتخابات في مختلف مناطق البلاد، إلا أنه تمت الحيلولة دون وقوع هذه الاعمال التخريبية الارهابية في ظل مبادرة رجال الامن في الوقت المناسب، وجرى توجيه ضربة كبيرة لشبكة الموساد الارهابية في المنطقة.

وقال إن هذه الاسلحة ضمت مسدسات وقنابل يدوية وبنادق وينشستر وكلاشينكوف وكميات من الرصاص لإثارة الشغب عند حصول التجمعات.

ولم يكشف المسؤول الايراني عن هوية عناصر الشبكة، كما لم يذكر تفاصيل اكثر .

وفي السياق نفسه، أعلن مقر حمزة سيد الشهداء التابع للقوة البرية بالحرس الثوري الايراني تفكيك خلية ارهابية شمال غرب ايران علی الحدود العراقية الايرانية المشتركة، كانت تعتزم القيام باعمال تخريبية وزعزعة الامن.

وأوضح المقر، في بيان، أنه بعد تغلغل خلية ارهابية مكونة من ثلاثة اشخاص في منطقة بوكان العامة، كانت تعتزم القيام باعمال تخريبية ومزعزعة للامن، تمكن مقاتلو المقر من رصد هذه الخلية في الوقت المناسب والقضاء عليها.

وأضاف البيان انه تم قتل عنصرين من هذه الخلية الارهابية في اشتباك مسلح واصابة آخر واعتقاله، مشيرا الى ضبط كمية من الاسلحة والعتاد ومعدات التخريب كانت بحوزة الارهابيين.

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