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التربية تباشر توزيع الكتب بين المدارس

التربية تباشر توزيع الكتب بين المدارس

 بغداد: اسراء السامرائي
باشرت وزارة التربية توزيع الكتب الدراسية بين المدارس ضمن استعدادات العام الدراسي الجديد (2021 ــ 2022).
وقال مدير عام تربية بغداد حسين فالح الزوبعي : إنه “تم تسلم كتب العام الدراسي الجديد (2021 ــ 2022) من مخازن الوزارة الرئيسة، والمباشرة بتوزيعها بحسب جدول دوري بين المدارس”، مضيفا أن “بعض الكتب من الطبعة الجديدة، والبعض الاخر من طبعات سابقة”. وعزا السبب الى “عدم وجود عملية طباعة عامة للمناهج الدراسية كما كان معتمدا سنويا للاعوام الماضية بسبب الوضع الاقتصادي الحالي”.
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