الرئيس بارزاني مرحباً بقرار اليونسكو: هورامان كانت منطقة كوردستانية مهمة على مر التاريخ

رحب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، بقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم و الثقافة (اليونسكو)، إدراج منطقة هورامان الكوردستانية على لائحتها للتراث العالمي، مؤكداً أن هورامان كانت منطقة مهمة ثقافيا على مر التاريخ.

وقال الرئيس بارزاني في بيان، إن «هورامان منطقة كوردستانية مهمة، وعلى مر التاريخ كان لها دوراً ثقافياً وسياسياً وثورياً مهماً، وقد قدمت الكثير للحركة التحررية الكوردستانية».

وأضاف أن «هذا القرار بدون شك هو مكسب آخر لشعب كوردستان ولمنطقة هورامان».

ووجه الزعيم الكوردي التهنئة لشعب كوردستان ولسكان منطقة هورامان.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، قد أدرجت منطقة هورامان الكوردستانية على لائحتها للتراث العالمي.

وهورامان، هي منطقة جبلية تمتد ضمن محافظتي كوردستان وكرمانشاه في شرقي كوردستان ، وفي شمال شرق إقليم كوردستان العراق ضمن محافظة حلبجة، وتقع على هذه السلسلة مدن مريوان وپاوه في الجانب الإيراني، ومدينة حلبجة وناحية خورمال من جانب إقليم كوردستان، ومعظم سكان هذه المنطقة يتحدثون اللهجة الهورامية والتي هي جزء من اللهجة الكورانية التي هي فرع من اللغة الكوردية.

وتصف منظمة اليونسكو في موقعها الرسمي منطقة هورامان قائلة: «تشهد المناظر الطبيعية الجبلية النائية في هورامان / أورمانات على الثقافة التقليدية لشعب هورامي، وهي قبيلة كوردية رعوية زراعية سكنت المنطقة منذ حوالي 3000 عام قبل الميلاد».

ويتطرق موقع اليونسكو إلى السمات المميزة للثقافة المحلية وحياة قبيلة هورامي الذين يتنقلون بين الأراضي المنخفضة والمرتفعات خلال مواسم مختلفة كل سنة. كما يتغنى الموقع بالمناظر الطبيعية الخلابة، والتنوع البيولوجي الاستثنائي، وآثار الاستيطان الأولى للإنسان في هذه المنطقة من الأدوات الحجرية والكهوف والملاجئ الصخرية والتلال وبقايا مواقع الاستيطان الدائمة والمؤقتة وورش العمل والمقابر والطرق والقرى والقلاع.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط