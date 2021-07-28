الصحة: قادرون على استيعاب المصابين رغـم اكتظــاظ المستـشـفـيـات

كشفت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، عن اكتظاظ المستشفيات بمصابي فايروس كورونا، فيما أشارت إلى قدرة هذه المستشفيات على استيعاب المزيد من المصابين.

وقالت ربى فلاح، عضوة الفريق الإعلامي في وزارة الصحة، لـ(المدى)، إن “اغلب المستشفيات في بغداد والمحافظات مكتظة وبعضها ممتلئ بمصابي فايروس كورونا”، مشيرة إلى أن “اعدادا كبيرة من المصابين هم من فئات الشباب والفئات الأصغر”.

وأضافت فلاح، أن “جميع منظومات العالم الصحية لها قدرة على استيعاب اعداد محددة من المصابين، لكن المستشفيات إلى الان قادرة على استيعاب المزيد من مصابي كورونا”.

وأشارت فلاح، إلى أن “المواطن غير مدرك لحجم الكارثة الوبائية التي يمر بها العراق الآن”، محذرة في الوقت نفسه من “استمرار ارتفاع الإصابات”.

وكان مدير عام صحة الكرخ جاسم الحجامي، كشف، يوم أمس الاثنين، عن اكتظاظ المستشفيات بالراقدين فيها من مصابي كورونا.

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