العتبة العلوية المقدسة تستعد للاحتفال بعيد الغدير الأغر

بغداد: شذى الجنابي

أعدت العتبة العلوية المقدسة برنامجا احتفاليا بمناسبة يوم عيد الغدير الاغر الذي يوافق يوم غد الخميس. وقال عضو مجلس ادارة العتبة ورئيس قسم الاعلام فائق الشمري : إن “البرنامج الذي اعدته العتبة للاحتفال، يتضمن رفع راية أمير المؤمنين (ع) من قبل الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة خلال مراسم الزيارة الصباحية، مصحوبة بأهازيج وقصائد لفرقة إنشاد العتبة، بينما نظم 30 شاعرا قصائد ابتهاجاً بالمناسبة العطرة”.

وأضاف أن “العتبة ستتشح بمظاهر الزينة والفرح وتعيش عرسا كبيرا بهذه المناسبة، إذ يتوجه الزائرون من جميع المحافظات للاحتفال بعيد الولاية، ووضع اللافتات البيضاء المزينة باللون الأخضر على الجدران من قبل قسم المنقوشات وإحياء

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