الوسط الرياضي يترقب تسمية أدفوكات مدرباً لمنتخبنا

تترقب الجماهير الرياضية الكروية بشغف كبير اعلان الهيئة التطبيعية اليوم، تعاقدها الرسمي مع الهولندي ديك أدفوكات وتسميته مدربا لمنتخبنا الوطني لكرة القدم للاستحقاقات المقبلة، بعد اتفاق الطرفين على تفاصيل العقد الذي خضع الى تعديلات عديدة واضافة شروط أخرى.

وعلمت “الصباح الرياضي “ من مصدر مقرب من وكيل اعمال المدرب الأجنبي أن “الهيئة التطبيعية اتفقت نهائياً مع المدرب الهولندي ديك أدفوكات ووافقت على الشروط الجديدة التي وضعها في عقده، بعد التشاور مع محاميه القانوني، وسيتم توقيع العقد الكترونياً على ان يكون التوقيع الرسمي بعد قدومه الى العاصمة بغداد في الايام المقبلة وتقديمه الى وسائل الاعلام “.

وأكد أنه ” من المؤمل ان تتم تسميته رسميا اليوم الأربعاء عبر بيان صادر من الدائرة الإعلامية للهيئة التطبيعية والكشف عن تفاصيل العقد وتوضيح رؤيته واجندته الفنية بشأن تحضير واعداد اسود الرافدين للتصفيات المونديالية الحاسمة، والإفادة من التجمع الخارجي الذي سيقام في احدى الدول الاوروبية”.

وأضاف المصدر أن ” أدفوكات أعرب عن ارتياحه الكبير بعد معرفته بوجود طائرة سفر خاصة ببعثة المنتخب الوطني خلال التصفيات ومشاركته الخارجية، تقوم برحلات مباشرة من دون أي توقف “، واصفا هذه الخطوة ” بالمتقدمة ومن شأنها تذليل المعوقات لاسيما عند السفر الى الدول البعيدة على غرار كوريا الجنوبية”.

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