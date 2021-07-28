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شبكة الإعلام والمنافذ الحدودية تبحثان سبل حماية المنتج المحلي

شبكة الإعلام والمنافذ الحدودية تبحثان سبل حماية المنتج المحليبحث رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي جعفر الونان، امس الثلاثاء، مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، تعزيز التعاون الإعلامي لحماية المنتج المحلي ودعم المستهلك. وذكر بيان لهيئة المنافذ، أن “الوائلي استقبل الونان، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في تسليط الضوء على النشاطات والإنجازات المتحققة في رفع إيرادات الدولة والحفاظ على المال العام”. وأشاد الونان، بـ”دور هيئة المنافذ في الإشراف والرقابة وحماية المستهلك والمنتج المحلي”، مؤكدا “دعم الشبكة للهيئة في دورها البارز في حماية المنتج المحلي”.من جانبه، أكد الوائلي “اهمية دور شبكة الإعلام العراقي في دعم الهيئة وتسليط الضوء على نشاطها وكذلك دورها في دعم المؤسسات الحكومية ونقل ذلك بالصورة الحقيقية للرأي العام”.

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