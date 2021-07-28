عالية نصيف تطالب وكيل وزارة الكهرباء بعدم التعاقد مع شركة (جي اي) الاحتكارية 

طالبت النائبة عالية نصيف وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الانتاج عادل كريم كاك احمد (المكلف بتسيير شؤون الوزارة بعد استقالة الوزير) بعدم التعاقد مع شركة (جي اي) الأمريكية الاحتكارية التي دمرت قطاع الكهرباء ونهبت أموال الشعب .

وقالت في بيان اليوم :” ان مدير مبيعات شركة جي اي المدعو صدام منصور إدعى انه التقى بالسيد عادل كريم ونشر منشوراً بالانكليزية قال فيه (انا فخور باشتراكي بالنقاش المثمر مع الزبون متمثلا بمعالي وزير الكهرباء لبناء برنامج صيانة لـ 13 الف ميجاواط لمدة خمس سنوات) ” ، مبينة :” ان هذه الشركة تعمل في العراق منذ 10 سنوات بصورة احتكارية، وقد حققت خلال الخمس سنوات الماضية مبيعات تصل الى ملياري دولار، في حين مازالت الكهرباء في العراق تمضي من سيء الى أسوأ “.

وأوضحت نصيف :” ان تعليمات مجلس الوزراء والبرلمان ووزارة الكهرباء واضحة، إذ لاتتضمن الموازنة أسماء شركات محددة، والدعوات توجه الى أكبر عدد ممكن من الشركات بهدف فتح باب المنافسة والحصول على العروض الأفضل وأنسب الأسعار، ولكن بعد استقالة الوزير ماجد حنتوش بدأ البعض يحاولون من جديد التعاقد مع هذه الشركة “.

وشددت نصيف على :” ضرورة تجنب التعاقد مع هذه الشركة الاحتكارية التي نهبت المال العام وتسببت في إبقاء منظومة الكهرباء فاشلة ” ، داعية الى :” تطبيق التعليمات الحكومية وفتح باب المنافسة بين الشركات “.

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