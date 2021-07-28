كردستان يكشف تفاصيل اعتقال قاتل ابن فاطمة البهادلي

كشف جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان، تفاصيل القاء القبض على قاتل ابن الناشطة فاطمة البهادلي. وقال الجهاز في بيان اطلعت عليه (المدى)، إنه “في يوم الجمعة من الشهر الجاري المصادف 23 تموز 2021 في مدينة البصرة تم اغتيال المواطن علي كريم البهادلي، ابن الناشطة فاطمة البهادلي”.

وأضاف البيان أنه “ولغرض إلقاء القبض على المشاركين في هذه الجريمة، طلبت الأجهزة الأمنية في الحكومة الاتحادية المساعدة من حكومة إقليم كردستان، وزودتنا الحكومة الاتحادية باسم المشتبه به الرئيسي لهذه الجريمة”.

البيان أوضح أنه “وبعد متابعة فرق مديريتنا، المديرية العامة لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، وبتأريخ (26/27) 7-2021 تمكنت أجهزتنا من إلقاء القبض عليه، وبعد التحقيق معه تبين أن اسمه (م ط ع ع) وهو من أهالي مدينة البصرة واعترف المتهم (م) بارتكابه الجريمة بقتل المواطن علي كريم البهادلي”، مشيرا إلى أنه “وبناءً على قرار قاضي التحقيق سيتم تسليم المتهم (م) إلى الأجهزة الأمنية في الحكومة الاتحادية”.

يشار إلى أن القوّات الأمنية العراقية عثرت على جثّة الناشط الحقوقي الشاب علي كريم، وعليها آثار الرصاص وملقاة على قارعة الطريق، في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، عقب اختفائه منذ مساء يوم السبت.

والناشط علي كريم هو نجل الناشطة العراقية فاطمة البهادلي التي فقدت ابنها الأول في 2019.

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