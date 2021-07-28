مجلس الخدمة: تعيين 54 ألف شخص خلال 2021

كشف مجلس الخدمة الاتحادي، أمس الثلاثاء، عن تعيين 54 ألف شخص خلال العام الجاري كما اوضح خطته لتعيين أصحاب الشهادات العليا والخريجين الأوائل.

وقال رئيس المجلس محمود التميمي على صفحته الرسمية إن “المجلس ملتزم بالتعيين وفق ما جاء ضمن قانون الموازنة، الذي كان واضحا حول تعيين الشهادات العليا والخريجين الثلاثة الأوائل”، لافتا إلى أن “هذه الخطة يعمل على تنفيذها المجلس خلال العام الحالي”. وأضاف، أنه “تم تعيين 54 ألف شخص من المشمولين بقانون رقم 6 لسنة 2000 وهم المجموعة الطبية والكليات الساندة”، مبينا أن “هنالك اجراءات تمت المباشرة بها لتعيين المتبقي منهم خلال هذه الفترة”.

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