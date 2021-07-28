مجموعة (كادحين) بالإشتراك مع البيت الفلسطيني تنظم رحلة ترفيهية للجالية الفلسطينية في مسيساجا *

نظمت المجموعة الطلابية (كادحين) بالإشتراك مع البيت الفلسطيني، رحلة ترفيهية في مسيساجا في كندا بحيث شارك في الرحلة ما يقارب 2000 شخص من بينهم جاليات عربية وفلسطينية وأجنبية.

تخللت الرحلة العديد من النشاطات الترفيهية، لتشمل أبرز المأكولات الفلسطينية والعربية، وتوزيعها مجانا على المشاركين، كما تخللت عرض التراث الفلسطيني، حيث أقيم حلقات للدبكة والأغاني العربية التي لها بعدا وطنيا خاصة فيما يتعلق ، بعرض التراث الفلسطيني في سياق معركة الحفاظ على الموروث الثقافي والتراثي الذي تريد دولة الإحتلال الإسرائيلية سرقته وسلبه من الفلسطينيين، بحيث تحاول الإدعاء بأن المأكولات الفلسطينية جزء من تراثها وحضارتها المزعومة بحسب الرواية الصهيونية، كما ساد الرحلة روح الألفة في التعاون بين الجالية الفلسطينية مع المشاركين لزيادة التضامن مع القضية الفلسطينية والذين طالبوا بضرورة استمرار هذه النشاطات، بهدف نشر التراث الفلسطيني وتعريف العالم به

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