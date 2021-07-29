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أمير الكويت يعفي وزير شؤون الديوان الأميري من منصبه

أعفى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء الأربعاء، وزير شؤون الديوان الأميري علي الجراح من منصبه بعد موافقة مجلس الوزراء.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن مرسوما صدر “بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 258 لسنة 2017 بتعيين وزير شؤون الديوان الأميري”.
وأضافت “على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية”.
ويتولى الجراح مهام منصبه وزيرا لشؤون الديوان الأميري منذ كانون الأول من عام 2017.

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