الصحة: الفحوصات أثبتت انتشار {دلتا» في العراق

بغداد: شذى الجنابي

وهدى العزاوي

أكدت مصادر في وزارة الصحة والبيئة أنَّ الفحوصات أثبتت أنَّ سلالة (دلتا) هي المسبب الرئيس للموجة الوبائية التي تجتاح البلد حاليا، بينما حذرت من موجات وبائية جديدة نتيجة قدرة الفيروس على التحور لمرات عديدة.

وسجلت وزارة الصحة 24 الف اصابة في غضون اليومين الماضيين في حصيلة لم يسجلها العراق منذ بدء الجائحة.

وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض الحلفي : إنَّ “الفحوصات التي اجريت في مختبرات خارج البلد وداخله اثبتت أنَّ السبب الرئيس لتوسع الاصابات المسجلة حاليا بكورونا هي سلالة دلتا”.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة قد اعلن مؤخراً عدم ثبوت تسجيل إصابات بشكل علمي بالفيروس المتحور “دلتا” بالعراق حتى الان، إذ يتم الاعتماد على مختبرات مرجعية لمنظمة الصحة العالمية، وانه في غضون أيام سيتم البدء بالتشغيل التجريبي للمختبرات الوطنية بعد تحديثها بهدف تمكينها من الكشف عن هذه السلالة.

بدوره، قال مدير اعلام صحة الكرخ زياد حازم : إنَّ “الاصابات العالية المسجلة حاليا اغلبها تعود لأشخاص غير ملقحين ولا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية”.

واضاف أنَّ “الدائرة سجلت مؤخرا 1949 اصابة خلال 24 ساعة في جانب الكرخ، والارقام في تصاعد وحتى المستشفيات امتلأت بمرضى كورونا ومنها دار السلام للعزل الذي شهد زحاما بالمصابين وعدم وجود اماكن شاغرة”.

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