العتبتان الحسينية والعباسية تعتزمان معالجة جرحى تفجير مدينة الصدر

تعتزمُ العتبتان الحسينية والعباسية المقدستان علاج جرحى تفجير مدينة الصدر مثلما تم منح كل اسرة مبالغ مالية وراية الامام الحسين (ع).

وقال مدير اعلام العتبة الحسينية المقدسة عقيل الشريفي : ان وفدا من ادارة العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين زار اسر جرحى تفجير مدينة الصدر الذي وقع في ليلة عيد الاضحى المبارك.

واضاف ان الوفد اطلع على حجم الأسى والدمار الذي تسببت به عصابات داعش الارهابية حيث وجدت ان بعض الاسر نكبت بثلاثة شهداء وثلاثة جرحى منوها بان عدد شهداء مدينة الصدر بلغ 17 شهيدا تم منح مليوني دينار لكل اسرة فيما بلغ عدد الجرحى ستة تم منح مليون دينار لكل جريح واشار الى ان الوفد وزع راية الامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام على كل اسرة شهيد وجريح تضامنا معهم.

وتابع ان الوفد نقل تحيات المتولين الشرعيين للعتبتين المقدستين السيد احمد الصافي والشيخ عبد المهدي الكربلائي واستنكر ما تقوم به عصابات داعش في كل مناسبة دينية باستهداف الآمنين من المواطنين وخاصة من هم في سن الطفولة والنساء.

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