القبض على 14 إرهابياً بينهم قياديون الخميس 29 تموز 2021

بغداد: عبدالرحمن ابراهيم

وجَّه جهاز مكافحة الارهاب ضربة موجعة لبقايا عصابات داعش الارهابية، اثر تنفيذه عمليات نوعية، اسفرت عن القاء القبض على 14 ارهابيا بينهم قيادات خطرة.

العمليات ابتدأت بالقاء القبض على القيادي في عصابات داعـش المُكنى “أبو معاذ” في مُحافظة بغداد والذي أدلى عن مكان وكر إرهابي في منزل مُهدم داخل منطقة اللطيفية جنوبي العاصمة، عُثر فيه على مواد متفجرة ووثائق لعُنصرين إرهابيين، تمكن من خلالها جهاز مُكافحة الإرهاب من التعرف عليهما وتقديمهما للعدالة .

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