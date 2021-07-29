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الكاظمي يؤكد تطلعه لبناء علاقات شراكة بين العراق والولايات المتحدة

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تطلعه لبناء علاقات شراكة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي بوب مينديز، والعضو المنتدب باللجنة السيناتور الجمهوري جيم ريتش”.
وأضاف، انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.
وأكد الكاظمي خلال اللقاء على تطلعه لبناء علاقات شراكة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبة البلدين في تطوير مستوى التعاون في مختلف المجالات الأمنية، والاقتصادية، والثقافية، وفي مجالات الطاقة، والصحة، والبيئة.

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