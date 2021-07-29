المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف يعلن حصول موافقة وزارة المالية على إطلاق الترفيعات واحتساب الشهادة لأول دفعة من منتسبي تربية الكرخ الثالثة

أعلن المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف استجابة وزارة المالية لطلبها بإطلاق الترفيعات واحتساب الشهادة لأول دفعة من منتسبي تربية الكرخ الثالثة .

وذكر المكتب الإعلامي للنائبة نصيف، أنه :” من خلال متابعاتنا وكما وعدناكم سابقاً، نبارك لمنتسبي تربية الكرخ الثالثة إطلاق الترفيعات واحتساب الشهادات كأول مديرية تخطو هذه الخطوة، وذلك حسب الكتاب المرقم 37517 في 29 تموز 2021 ، وسيتم اطلاق دفعات اخرى لاحقة من خلال متابعاتنا مع دائرة الموازنة في وزارة المالية “.

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