تأمين اللقاحات لطوزخورماتو عقب تظاهرات جراء نفادها

ذكر مدير المركز الصحي الجمهوري في قضاء طوزخورماتو، بمحافظة صلاح الدين، فوزي اكرام صاحب، أنه تم توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا في المراكز الصحية في القضاء.



وقال صاحب، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (29 تموز 2021)، إن “اللقاحات ضد فيروس كورونا نفدت قبل ايام، من كافة المراكز الصحية، ولم يحصل الناس عليها، ما دفعهم الى التظاهر أمام المركز الصحي الجمهوري، مطالبين باللقاح”.

وأضاف أن “890 شخصاً تلقوا لقاح سينوفارم الصيني، كما تلقى نحو 2000 شخص لقاح استرازينيكا”، مبيناً أن “اقبال المواطنين على تلقي اللقاح كان قليلاً في البداية، بسبب الاشاعات التي تم تداولها عن تسببه بأمراض”.

مدير المركز الصحي الجمهوري في قضاء طوزخورماتو، استدرك أن الناس بداوا الآن بالاقبال على تلقي اللقاح”.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان إلى 227339، شفي منهم 1977181، وتوفي 4750، كما بلغ عدد الإصابات الكلي بفيروس كورونا في العراق إلى 1590528، شفي منهم 1437759، وتوفي 18484.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت أمس تسجيل أعلى حصيلة يومية بالإصابات منذ انتشار وباء كورونا العام الماضي حيث بلغت 13515 خلال 24 ساعة.

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