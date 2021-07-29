رئيس الوزراء: العراق ماضٍ بتعزيز الإصلاحات ومحاربة الفساد

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: إنَّ العراق ساعٍ إلى انتهاج كلِّ ما يعزّز سياسة التهدئة في المنطقة، فضلاً عن مضيه قدماً في تعزيز الإصلاحات، ومحاربة الفساد، وتعزيز أمنه الداخلي، وتهيئة بيئة مناسبة جاذبة للاستثمار.

والتقى الكاظمي مساء أمس الأربعاء في مبنى الكونغرس الأميركي في العاصمة واشنطن، رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، وذلك في ثالث أيام زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة رفقة وفد حكومي رفيع.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أنَّ اللقاء بين الجانبين شهد بحث سبل تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة على مختلف الصعد الاقتصادية وأفق التنسيق السياسي المشترك، فضلاً عن التعاون في مجالات التعليم، والثقافة، والاستثمار، وغيرها. ورحَّبت بيلوسي بزيارة الكاظمي للولايات المتحدة ولمبنى الكونغرس الأميركي، مؤكدةً دعم أعضاء المجلس خطوات حكومة الكاظمي ومبادراتها ودورها المتنامي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي دعم الكونغرس جهود الحكومة العراقية الساعية إلى إنجاح انتخابات تشرين الأول المقبل، وشدَّدت أيضاً على أهمية استمرار التعاون الثنائي في مجال مكافحة جائحة كورونا، واستمرار الولايات المتحدة في تقديم الدعم للشعب العراقي من خلال المساهمة في توفير اللقاحات. كما التقى الكاظمي خلال زيارته الكونغرس زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر وزعم الاقلية الجمهورية ميتش ماكونيل. وكان رئيس الوزراء عقد لقاءً في وقت سابق في منتدى رجال الأعمال وغرفة التجارة الأميركية، وقال: إنَّ “الحكومة العراقية قامت بإجراءات جريئة نحو إصلاحات حقيقية في الاقتصاد، أهمها تعزيز نشاط الائتمان في القطاع المصرفي”.

في سياق متصل، تستعد وزارة الثقافة والسياحة والآثار الأسبوع المقبل لعرض اللوح الأثري النادر “حلم كلكامش” يرافقه 17 ألف رقم طيني سومري فُقدت من العراق بعد سنة 2003 وجرت استعادتها من واشنطن خلال زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة.

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