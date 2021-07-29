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شبكة الإعلام العراقي تنعى الصحفي اسماعيل زاير

نعت شبكة الاعلام العراقي، أحد مؤسسيها الصحفي اسماعيل زاير .
وذكر بيان لشبكة الاعلام العراقي: انه “بمزيدٍ من الحزن والأسى تلقّينا نبأ وفاة أحد ألمع الصحفيين العراقيين، ومن مؤسسي شبكة الإعلام العراقي، المغفور له الأستاذ اسماعيل زاير”.
وأضاف، ان “الراحل أعطى سنوات شبابه وخبرته من أجل تقديم صحافة موضوعية شجاعة”.
وتابعت شبكة الاعلام بحسب البيان: “إننا إذ نعزّي أسرته الكريمة، وقرّاءه ومحبيه، والأسرة الصحفية، فإننا نبتهل إلى الله أن يتغمد روحه الكريمة بواسع رحمته وجنانه. إنا لله وإنا إليه راجعون  شبكة الإعلام العراقي”.

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