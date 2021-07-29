صحيفة إسبانية تُرشح قطر لبلوغ “حلم أميركي ذهبي”

يدخل المنتخب القطري نصف نهائي “الكأس الذهبية” بثوب المنافس القوي نحو الوصول إلى النهائي الحلم، حين يواجه منتخب الولايات المتحدة الأميركية، متحصناً بالأرقام التي حققها منذ بداية المنافسة من جهة، كذلك الصلابة التي اكتسبها اللاعبون في مشاركاتهم الدولية من جهة أخرى.

وأشادت صحيفة “آس” الإسبانية بالعمل المميز الذي تُقدمه قطر في كرة القدم، إذ انعكس ذلك على النتائج التي يحققها “العنابي” منذ تتويجه بطلاً لكأس أمم آسيا، وتواصل العمل لتطوير اللعبة لأجل تحقيق إنجازات ثانية.

ورشحت الصحيفة الشهيرة المنتخب القطري لتجاوز العقبة الأميركية، بالنظر لبعض التفاصيل الحاسمة، على غرار تواجد المدير الفني الإسباني، فليكس سانشيز الذي يقود اللاعبين لتطبيق عمل رائع، جعلهم يتجاوزون الأدوار الأولى من المنافسة بسهولة بالغة، تجسدت في ثلاثة انتصارات وتعادل خلال أربع مباريات.

كما ذكرت الصحيفة بالنجاحات والوقائع التي سجلها المنتخب القطري في مشاركاته الأخيرة، فكانت البداية عبر التتويج بلقب كأس آسيا، ثم تلتها مشاركة في منافسة “كوبا أميركا” التي كاد المنتخب أن يتأهل فيها، بتعادل مثير ضد باراغواي، غير أن مباراة الأرجنتين أنهت الحلم الذي سيستمر في “الكأس الذهبية” هذه المرة.

ويحمل اللاعبون حلم الجماهير القطرية بتتويج أميركي غير بعيد، بالنظر لأرقام المعادلة القطرية الصعبة التي وضعها اتحاد الكرة، والاعتماد على مواهب مثل المعز علي، هداف المنافسة لغاية دورها نصف النهائي، وأكرم عفيف الذي يتصدر قائمة أفضل الممررين الحاسمين.