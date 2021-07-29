قوباد طالباني رئيساً جديداً لتحالف كوردستان المشارك في الانتخابات العراقية

تم اختيار قوباد طالباني، رسمياً من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، رئيساً لتحالف كوردستان المشارك بالانتخابات المبكرة في العراق، خلفاً للاهور شيخ جنكي، الذي تنحى من المنصب.



واليوم الخميس، عُقِد اجتماع بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، في مقر المكتب السياسي للاتحاد بُغية مناقشة العلاقات الثنائية واختيار رئيس جديد للتحالف الذي تم تشكيله بين الجانبين للانتخابات المبكرة.

وترأس الاجتماع الذي استغرق ساعتين، كل من الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، والمنسق العام لحركة التغيير، عمر سيد علي.

وأفاد البيان الختامي للاجتماع المشترك بأن الاجتماع تمحور حول آخر التغييرات والمستجدات السياسية والاقتصادية في إقليم كوردستان والعراق وتكثيف الجهود للمزيد من خدمة المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم.

ولفت إلى المصادقة على اختيار قوباد طالباني رئيساً جديداً لتحالف كوردستان، حيث أكد الطرفان على دعمه لإنجاح التحالف.

كما تقرر خلال الاجتماع تفعيل اللجان الانتخابية واستكمال الاستعدادات وتعزيز التنسيق المشترك.

وفي الأول من أيار الماضي، تم تسجيل تحالف كوردستان في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والذي تم تشكيله من قبل حركة التغيير والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وفي منتصف حزيران الماضي، وقع الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني الكوردستاني والمنسق العام لحركة التغيير، على اتفاق التحالف المشترك في مراسم رسمية.

وبالتزامن مع ذلك، ظهرت خلافات داخلية بين الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني، في 8 تموز الجاري، وبعد أسبوع اتفق اجتماع المكتب السياسي للحزب على تجريد لاهور شيخ جنكي من صلاحياته كرئيس مشترك للاتحاد الوطني وتسليمها لنظيره، بافل طالباني.

وفي 19 تموز الجاري، أعلن لاهور شيخ جنكي، تنحيه من منصب رئيس تحالف كوردستان، قائلاً: “من منطلق المستجدات الأخيرة في حزبي، انسحب من مهام رئيس تحالف كوردستان وأسندها للرئيس المشترك ومجلس القيادة”.

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