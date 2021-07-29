محلل سياسي: إخراج القوات الأمريكية قد يؤدي لتشكيل «الإقليم السني»

أكد المحلل السياسي غالب الدعمي، الأربعاء، أن أهالي المحافظات السنية الغربية والشمالية يرفضون بقوة إخراج القوات الأمريكية ويطالبون ببقائها، مشيراً إلى أن هذا هو الموقف على الصعيد الشعبي هناك، وهو الموقف الأهم حتى من الموقف السياسي.

وأوضح الدعمي ، أن «إصرار الكتل السياسية الشيعية على إخراج القوات الأمريكية دون تنسيق ورغبة من الأطراف الكوردية والسنية قد يؤدي الى تشكيل (الإقليم السني) والذي سوف يضم المحافظات السنية، وهذا الإقليم سيرحب ببقاء القوات الأمريكية فيه».

مبيناً بأن «التواجد الأمريكي سوف يتعزز في ذلك الإقليم وكذلك سوف يشكل فيه حرس الإقليم، وهي قوات تعنى بحماية الإقليم، وقد تبعد القوات الاتحادية منه وجميع الفصائل التي تهدد التواجد الأمريكي».

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