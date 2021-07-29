منظمة حقوقية تحذر من عدة سيناريوهات محتملة لانهيار سد النهضة الاثيوبى بسبب التغيرات المناخية

منظمة حقوقية تحذر من انهيار سد النهضة الاثيوبى بسبب انهيارات ارضية بسبب العوامل الجيولوجية

القاهرة : بيان صحفى

حذرت منظمة العدل والتنمية الحقوقية منظمة غير حكومية من عدة سيناريوهات محتملة انهيار سد النهضة الاثيوبى نتيجة اثار التغيرات المناخية التى تضرب العالم

واكد المتحث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان هناك عدة سيناريوهات محتملة وواردة للغاية لانهيار سد النهضة الاثيوبى من بينها الفيضانات الشديدة او الزلازل العنيفة التى قد يتسبب بها التغير المناخى والتى قد تؤدى لانهيار غالبية السدود الكهرومائية بعدة دول بالعالم وليس فقط سد اثيوبيا اضافة الى سيناريو وارد للغاية لانهيار السد وهو حدوث انهيارات ارضية بالمنطقة التى يتواجد فيها السد بفعل العوامل الجيولوجية مما سيؤدى حتما لانهيار السد

واضاف ان هناك سيناريو بشرى وارد ومحتمل ايضا لانهيار سد النهضة حال انتقال الصراع العسكرى بين الجيش الاثيوبى وجبهة تحرير تيغراى الى الاقاليم القريبة من سد النهضة او الاقليم المبنى عليه السد وتبادل القصف الصاروخى او سقوط اى صواريخ او قذائف عن طريق الخطا قد تصيب جسم السد من اى طرف من الاطراف المتصارعة عسكريا قد يؤدى لانهيار السد بشكل كامل خاصة حال انتقال القتال لمناطق قريبة من السد ولو ببعد كيلومترات قليلة

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط