نائبة تحذر من “اغتيالات عبثية وثارات موت” في مدينة عراقية

وقالت ناهدة الدايني إن “مناطق المقدادية وتوابعها وبعض الوحدات الادارية في ديالى تشهد تزايداً مستمراً بحوادث الاغتيالات العبثية والمجهولة المصدر والتي لم تكشف نتائجها حتى الان، كما لم تتخذ اي اجراءات لحماية الامن المدني من فوضى الانفلات خارج اطر القانون والعرف العشائري”.

وأكدت الدايني أن “عمليات الاغتيال التي تطال مدنيين اثارت قلق ورعب المواطنين وشكوكاً كثيرة حيال الخطط الامنية بحماية المدنيين من موت مجهول يطرق الابواب بين الحين والاخر لدواع ارهابية او ثأرات عشائرية غير مبررة”.

ودعت الدايني إلى “احتواء وحل النزاعات العشائرية المعلقة تحت مظلة القانون والاعراف العشائرية لقطع الطريق امام جهات وعصابات تحاول زعزعة الامن وارهاب المواطن لاهداف ومصالح خاصة”.

وانتقدت الدايني “غموض اجراءات التحقيق حيال حوادث الاغتيالات في المقدادية واطرافها التي تتصدر حوادث الاغتيال المجهولة”، مطالبة الحكومة العراقية “بالتدخل وانقاذ المواطنين من خطر وكابوس الاغتيالات المجهولة وضرورة وضع خطط مهنية وناجعة للحفاظ على ارواح المدنيين”.

يذكر أن مناطق عدة من ديالى تشهد تصاعداً بعمليات الاغتيال المنظمة التي تعود لاسباب ارهابية او ثأرات عشائرية وشخصية.