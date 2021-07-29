وزير الخارجية ونظيره التشيكي يبحثان ملف الهجرة والمهاجرين

بحثَ وزير الخارجية فؤاد حسين، في اتصال هاتفي، امس الاربعاء، مع نظيره التشيكي ياكوب كولهانيك، تعزيز التعاون في ملف الهجرة والمهاجرين، والوصول الى تفاهمات مشتركة لايقاف شبكة تهريب العراقيين الى ليتوانيا.

وذكر بيان للوزارة، أن “الجانبين اكدا خلال الاتصال عمق العلاقات التاريخيّة بين البلدين”.

ودعا حسين، بحسب البيان، إلى “التعاون الثنائيّ في سائر المجالات، مُشِيداً بمواقف جمهوريَّة التشيك الداعمة للعراق في حربه ضدّ عصابات داعش الإرهابيّة، والتعاون الاقتصاديّ، مُتطلّعاً لإيجاد فرص تعاون جديدة تُسهِم في تحقيق تطلّعات البلدين”. وبين وزير الخارجية، أنّ “العراق يثمن الدور الذي يقوم به الشركاء ضمن الاتحاد الأوروبيّ لدعم العملية السياسيّة الجارية في البلاد”.وتابع البيان، ان “الجانبين شددا على أهميّة تعزيز التعاون في مجال ملف الهجرة والمهاجرين، بالاضافة الى بحث ملف الهجرة المنظمة من العراق إلى ليتوانيا وزيادة التنسيق بين الجانبين بغية الوصول إلى تفاهمات مُشترَكة لإيقاف شبكة تهريب العراقييّن إلى ليتوانيا”.

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