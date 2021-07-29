يطلقني العذاب نحو طريقي

للشاعر ــ الغجري ــ الهنغاري كاروّي باري

ترجمة ــ مهدي قاسم

كوخي المتداعي يدخّن قصب فقره المدقع

بجداره المائل نحو انهيار رشيق

و سقفا تمزقه مخالب رياح مستنفرة حنقا ،

أجدني متدليا من حبال العالم كشريد مستوحد

بتعب متحجر بين مدرجات عمودي الفقري .

يقودني عذابي نحو دروب غامضة ،

سائرا بين حقول تفحمت

من ضربات شمس متوحشة,

بينما أخطو عابرا أعماق وديان ترن بصمتها الموحش .

حتى أتمكن من قياس و ترميم ظلي النحيل

لجعل النجمة متألقة بين دفقة دمي وغزارة تعبي

لأحسب ضياع خطواتي المسروقة من سنواتي السادسة عشرة ،

مصحوبة بلعنات أمي الشتّامة سخطا ..

قمصان دمي المحترقة كلهيب جحيم

ترتديني ظلا غريبا يتأرجح بلا وجهة ،

لأرى منزلي متألقا من خلال بريق الماضي

فيدفعني إيماني المنحرف نحو أكثر العزلات فداحة .

مطرودا من فقري العريق إلى قلب العالم ،

يتعين عليّ الركض كتنين عبر الحدود السبع المدججة .

شاعرا في حلقي نبضات قلبي على وشك المغادرة فجأة ،

بينما بقايا الذكريات المهترئة تتصاعد متموجة

مثل سحاب دخان يزول متلاشيا خلف أفق مترنح ،

متفرسا في أسارير وجهي وهي تتجمد على مرايا طفولتي المغبشة ،

حيث يبني شعوري بالأسى خيمته المهلهلة بين تفاصيل أيامي النازفة.

يتحتم عليّ آنذاك العودة حزنا ،

مندفعا ، مجددا ، بذكرياتي البالية ،

نحو محطات مهجورة لبقايا ماضِ محترق .

………….

ملحوظة :

تعرفتُ على الشاعر كاروّي باري في مقر هيئة تحرير مجلة ” ناج فيلاغ ” الخاصة بالآداب الأجنبية المترجمة إلى اللغة الهنغارية ، ومنذ ذلك اليوم أصبحنا أصدقاء حميمين ، و بما أنني عرفتُ أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع دور النشر بصفته شاعرا معروفا و حائزا على جوائز تقديرية عدة ، فاقترحتُ عليه أن نعمل سوية مجلدا لأنطولوجيا الشعر العالمي المترجم إلى اللغة الهنغارية وطبعه في مجلد مستقل ، فرد مبتسما كعادته : لا بأس فكرة جيدة ، ولم يكلفنا ذلك جهدا استثنائيا أو كبيرا في حقيقة الأمر ، فكل ما فعلناه هو جمع قصائد مترجمة منشورة سابقا في نفس المجلة ، لجعلها على شكل مجلد ، وهكذا صدر المجلد بعد فترة من التهيئة والتحرير والإخراج تحت عنوان ” نقطة ” ! ، و قد احتوى المجلد بالنسبة للشعراء العرب على قصائد كل من بدر شاكر السياب ، عبدالوهاب البياتي ، نزار القباني ، نبيل ياسين ، مهدي قاسم ، ربما على قصائد شعراء عرب آخرين أيضا ، لا أتذكر الآن أسماءهم ، بالطبع ، إضافة إلى قصائد عشرات شعراء من الشرق و الغرب على حد سواء ، وقد اتفقنا على إصدار المجلد الثاني بعد الاهتمام الجيد الذي أثاره المجلد الأول ، على أن أقوم أنا باختيار وترجمة قصائد لشعراء عرب معاصرين ، ولكن مع الأسف أن إصابته بجلطة دماغية ، وما أعقبت ذلك ــ فيما بعد ــ فاجعة رحيله المبكر ، كل ذلك قد حال دون تحقيق مشروع المجلد الثاني ..

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