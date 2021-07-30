أزمة عقد ميسي تمنعه من خوض التدريبات مع برشلونة

يتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالفعل في برشلونة، بعد قضاء عطلته مع أسرته، لكن عودته هذه المرة دون أن يكون لاعبًا في الفريق الكتالوني، على الأقل في الوقت الحالي، منذ انتهاء عقده في 1 يوليو.

في الوقت الحالي، من غير المعروف ما سيحدث لميسي، لأنه ليس لاعبًا في برشلونة حاليًا.

من جانبه، يحاول برشلونة حل مسألة تجديد عقده في ظل أزمة خفض الرواتب التي يسعى النادي لتطبيقها حتى لا يكون مخالفًا لرابطة الليغا.

ويفيد “كواترو” الإسباني، إنه نظرًا لأن ميسي ليس لاعبًا في نادي برشلونة، لن يتمكن من خوض التدريبات مع الفريق، ومن غير المعروف متى ستكون عودة ليو الحقيقية مع بقية زملائه في الفريق.

كل من النادي واللاعب واضحان في إنهما يريدان الاستمرار سويًا، وسيبذلان الجهود اللازمة للقيام بذلك.

ويحتاج برشلونة إلى معظم اللاعبين، وخاصة ذوي الرواتب العالية، لخفض رواتبهم لحل هذه المشكلة الكبيرة.

كانت من بين الحلول الأخرى هي بيع بعض النجوم، وكان على رأسهم أنطوان جريزمان، ولكن في الوقت الحالي لم يتمكن النادي من إيجاد مخرج مناسب لذلك.

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