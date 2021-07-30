ائتلاف العمق الوطني يصف اتفاق الكاظمي وبايدن بتبادل المسميات…

ويدعو الى تفعيل قرار انهاء التواجد الاجنبي

وصف عضو ائتلاف العمق الوطني ’محمد قاسم عطية البزوني’ ماجرى من اتفاق بين العراق والولايات المتحدة الامريكية بخصوص انهاء تواجد القوات الاجنبية على ارض العراق بانه ’ضحك على الذقون’ ، مشيرا الى ان ’الاتفاق الاخير الذي تم توقيعه بين ’بايدن’ و’الكاظمي’ في واشطن والذي يقضي بإنهاء مهام القوات القتالية بحلول نهاية العام الحالي وتحويلها الى قوات للاستشارة والتدريب ماهو الا تغيير للمسميات فقط دون ان يتضمن هذا الاتفاق أي مواعيد واضحة لإنهاء التواجد الاجنبي من ارض العراق نهائيا’ .

’البزوني’ وفي تصريح صحفي طالب الحكومة العراقية بتفعيل قرار البرلمان العراقي والذي يقضي بإنهاء تواجد القوات الاجنبية من ارض البلد خصوصا بعد قيامها بالعديد من الاعمال العدوانية والتي استهدفت المؤسسة الامنية العراقية وتسببت باستشهاد وجرح العشرات من منتسبيها’.

وتابع ’البزوني’ ان ’تواجد القوات الاجنبية على ارض العراق لم يعد قانونيا فيما لاتزال الحكومة العراقية تراهن على عامل الزمن لتسويف قرار انهاء التواجد الاجنبي والاستفادة منه لدوافع سياسية’ .

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