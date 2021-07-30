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الاعدام لمدانين اشتركوا بالهجوم على سجن ابو غريب

بغداد / اعلام القضاء

اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق اثنين من المدانين قاموا بالهجوم عل سجن ابو غريب عام 2013 .
وافاد مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المدانين قاموا بالهجوم على سجن ابو غريب مع متهمين اخرين مفرقة قضاياهم بمختلف الأسلحة والمتفجرات من اجل اطلاق سراح السجناء التابعين للعصابات الإرهابية”.
واضاف ان “الهجوم ادى الى  استشهاد عدد من منتسبي السجن واصابة اخرين بجروح خطيرة، لافتا الى ان “المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانين وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.

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