الشيوعي العراقي يستقبل وفد حزب الأمة

استقبل الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، وفدا من حزب الأمة برئاسة السيد محمود العكيلي أمين عام حزب الأمة العراقية.

تناول الجانبان مستجدات الاوضاع السياسية في البلاد والقضايا المتعلقة بالانتخابات، والتي اعلن الحزب الشيوعي عن مقاطعتها مؤخرا.

وذكر الرفيق رائد فهمي للوفد، ان مقاطعة الحزب للانتخابات تأتي كجزء من عملية تعزيز البناء الديمقراطي، مبينا ان الظواهر التي تسيء للديمقراطية تتمثل باستغلال المال السياسي والسلاح المنفلت.

من جانبه قال السيد العكيلي ان هناك ضرورة لاستمرار الحراك مع قوى تشرين والحركات والأحزاب المدنية والوطنية.

وضم الوفد الزائر الى جانب السيد العكيلي، السيدة اخلاص الشمري عضو المكتب السياسي لحزب الأمة، فيما حضر في الاستقبال الى جانب الرفيق رائد فهمي، عضو اللجنة المركزية للحزب حيدر مثنى وعضو لجنة العلاقات الوطنية فاضل الموسوي.

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