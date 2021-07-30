رابطة القاضيات العراقية تعقد اجتماعها الدوري الأول

بغداد / إعلام القضاء

عقدت رابطة القاضيات العراقية اليوم الموافق 29 / 7 / 2021 اجتماعها الدوري الأول في معهد التطوير القضائي .

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “الرابطة عقدت اجتماعها الدوري الأول بحضور عدد من قاضيات الأحوال الشخصية من كافة محاكم الاستئناف التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضية الهام فخري رئيس رابطة القاضيات العراقية.

وأضاف المراسل إن “الاجتماع ناقش عدة قضايا منها تعديل قانون الأحوال الشخصية وقضايا العنف الأسري وقدمن الحاضرات مقترحات وحلول لمعالجة المعوقات في العمل “.

لافتا إلى إن ” الاجتماع خرج بعدة توصيات منها دعوة مجلس النواب العراقي للإسراع بتشريع وإقرار قانون مناهضة العنف الأسري وتخصيص بند في الميزانية يكون مستجيبا للنوع الاجتماعي، كذلك دعوة الهيئات والمنظمات الدولية بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ومع رابطة القاضيات العراقية وتقديم الدعم لغرض المساهمة في تنمية القضاة، إضافة إلى توجيه الباحثين الاجتماعيين ببذل قصارى جهدهم في قضايا التفريق والطلاق لغرض تقليل نسبة الطلاق .

يذكر أن ” الرابطة تأسست حديثا وانضمت إلى الجمعية الدولية للقاضيات وهذا الاجتماع يعتبر الأول لتعذر عقده العام الماضي بسبب إجراءات السلامة من جائحة كورونا وحسب بنود نظامها الداخلي بعقد اجتماع دوري كل عام خلال شهر تموز “.

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