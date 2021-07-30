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رغبة إماراتية في الاستثمار في قطاع الكهرباء بإقليم كوردستان

أعلن القنصل الإماراتي لدى أربيل أحمد إبراهيم الظاهري ، اليوم الخميس ، عن رغبة شركات بلاده للإستثمار في قطاع الكهرباء في اقليم كوردستان ، عبر انتاجه من الطاقة الشمسية ، وفق بيان من وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان .

البيان ، أشار الى ان القنصل الإماراتي زار وزارة الكهرباء والتقى الوزير كمال محمد صالح ، الذي رحب بمشاركة الشركات الإماراتية في قطاع الكهرباء .

كما نقل البيان ، عنه قوله إن وزارة الكهرباء تنتج 75 ميغاواط من الكهرباء من خلال الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية في محافظات أربيل العاصمة ، والسليمانية ، ودهوك.

من جانبه ثمنّ القنصل الاماراتي الجهود الرامية لإعادة بناء البنى التحتية للكهرباء في إقليم كوردستان ، حيث نقل البيان عنه قوله : ان ” هناك فرقاً شاسعاً في مستوى إمدادات الطاقة ما بين إقليم كوردستان، والأجزاء الأُخرى من العراق.

 

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