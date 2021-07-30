شكوى في الامم المتحدة حول اغتيال الماعارض العراقي ايهاب الوزني

ارفع لكم الشكوى نيابة عن الضحية المذكور اسمه في هذه الاستمارة المقتول على ايدي الميليشيات التابعة لنظام الحكم في العراق واعتبر نفسي نائبا عنه وعن جميع الضحايا الذين قتلوا او سوف يقتلون بنفس الطريقة كوني احد مواطني وأحد الناشطين في هذه الدولة وما يقع عليهم يقع على جميع الشعب

ان الضحية الصديق ايهاب جواد الوزني كان ناشطا مدنيا سلميا يطالب بحقوق الشعب وانصافه الا ان النظام الحاكم في العراق نظاما ينتهك جميع المعايير الانسانية .

في بداية الشهر الاول من عام 2020 قدم الضحية شكوى في مدينة كربلاء الذي يسكن بها بعد ان اغتالوا صديقه فاهم الطائي وتلقى تهديدا من احد قيادة الميليشيات بقتله وذكر لهم اسمه وهو قاسم مصلح لكن دون جدوى ولم تعير المحكمة اي اهميه ثم قدم الشكوى في محاكم العاصمة بغداد فتم تهديده ايضا ولم تجري المحاكم اي اجراء بل اخفوا ملف القضية فتوجه الى قيادة شرطة كربلاء في فديو موثق ومعه الكثير من المتظاهرين السلميين وصرح بانه مهدد بالقتل وقد سلم الاسماء للجهات الامنية لكن دون جدوى حتى تم اغتياله في سيارته امام منزله في مساء الثامن من مايو 2021 باسلحة كاتمة للصوت

وقاموا ذويه برفع قضية على الذي هدده القيادي في احدى الميليشيات المدعو قاسم مصلح بتاريخ 19\5\2021 وتم القبض عليه اعلاميه فقط لتهدئة الشارع بتاريخ 26\5\2021 بعد ان ارتفعت وتيرة المظاهرات على اثر اغتياله ولكنهم اطلقوا سراح المتهم واخفوا اوراق القضية من اهل المقتول بتاريخ 7\6\2021 وبهذه الحاله فقد اخل النظام الحاكم في العراق الفقرة 1 من المادة 14 لحقوق الانسان

قامت مبعوثة الامم المتحدة بالعراق بلاسخارت بزيارة والدة المقتول وهي غير مرحب بها من قبل الشعب العراقي لانها زورت الحقائق امام الامم المتحدة وتسترت ولازالت تستستر على جرائم النظام الحاكم في العراق والميليشيات وكانت تزور قيادات الميليشيات وتلتقط معهم الصور لتستفز الشعب العراقي الرافض للميليشيات كما انها اكتفت فقط بالزيارة لعائلة القتيل وكانت تعتذر وتتاسف فقط دون ان توثق شكوى

اني ارى ان النظام الحاكم في العراق والمحاكم القضائية قد انتهكت ولازالت تنتهك حقوق الانسان وقد اخلت بقوانين الأمم المتحدة حسب المواد التالية

1 مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 29 لقانون حقوق الانسان

2 القرة الثالثة من المادة الثانية في الجزء الثاني لحقوق الانسان

3 الفقرة الاولى من المادة السادسة في الجزء الثالث

وهناك انتهاكات كثيرة لاتعد ولاتحصى انتهكها النظام الحاكم في العراق وميليشياته مدونة اعلاميا وارجو منكم استخدام الصلاحيات والاجرائات السريعة