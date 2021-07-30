علماء يؤكدون أن فعالية لقاح كورونا تبدأ بالتراجع بشكل تدريجي...

يقول العلماء إن الحماية التي يوفرها اللقاح ضد تطور فيروس كورونا وأعراضه الخطيرة من المرجح أن تتراجع بمرور الوقت ، وتحذر دراسة جديدة من التسرع في تخفيف القيود المفروضة استجابة للوباء.

و قد أظهر ملخص لوثيقة أعدتها مجموعة من العلماء بناءً على نصيحة الحكومة البريطانية أن “المناعة التي يسببها اللقاح من المرجح أن تمنع العدوى (SARS-Cove-2) وبالتالي ستنخفض الأعراض الشديدة بمرور الوقت.” أقل ارتباطًا بشدة الأعراض. وأضاف العلماء: “لذلك ، قد تستمر حملة التطعيم ضد (SARS-Cove-2) أيضًا في السنوات القليلة المقبلة ، لكننا لا نعرف حاليًا أفضل تواتر لإعادة التطعيم لحماية الأشخاص الأكثر تعرضًا للخطر.

و من مرض كوفيد “. تم اقتباس الوثيقة من قبل رويترز ، بعنوان “إلى متى يمكن أن يستمر استخدام لقاح Covid-19؟” وقد كتبه فريق من علماء الفيروسات وعلماء الأوبئة المشهورين من إمبريال كوليدج لندن وجامعة برمنغهام وخدمة الصحة العامة في المملكة المتحدة.