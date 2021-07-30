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علماء يؤكدون أن فعالية لقاح كورونا تبدأ بالتراجع بشكل تدريجي…

علماء يؤكدون أن فعالية لقاح كورونا تبدأ بالتراجع بشكل تدريجي...

يقول العلماء إن الحماية التي يوفرها اللقاح ضد تطور فيروس كورونا وأعراضه الخطيرة من المرجح أن تتراجع بمرور الوقت ، وتحذر دراسة جديدة من التسرع في تخفيف القيود المفروضة استجابة للوباء.

و قد أظهر ملخص لوثيقة أعدتها مجموعة من العلماء بناءً على نصيحة الحكومة البريطانية أن “المناعة التي يسببها اللقاح من المرجح أن تمنع العدوى (SARS-Cove-2) وبالتالي ستنخفض الأعراض الشديدة بمرور الوقت.” أقل ارتباطًا بشدة الأعراض. وأضاف العلماء: “لذلك ، قد تستمر حملة التطعيم ضد (SARS-Cove-2) أيضًا في السنوات القليلة المقبلة ، لكننا لا نعرف حاليًا أفضل تواتر لإعادة التطعيم لحماية الأشخاص الأكثر تعرضًا للخطر.

و من مرض كوفيد “. تم اقتباس الوثيقة من قبل رويترز ، بعنوان “إلى متى يمكن أن يستمر استخدام لقاح Covid-19؟” وقد كتبه فريق من علماء الفيروسات وعلماء الأوبئة المشهورين من إمبريال كوليدج لندن وجامعة برمنغهام وخدمة الصحة العامة في المملكة المتحدة.

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