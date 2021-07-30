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كيليني يوافق على تخفيض راتبه لتجديد عقده مع يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية أن الدولي الإيطالي جورجيو كيليني وافق على تخفيض راتبه من اجل توقيع عقد جديد مع يوفنتوس.

جورجيو كيليني هو قائد يوفنتوس ويلعب للبيانكونيري منذ 2005، وكان قد انتهى عقده مع الفريق في الشهر الماضي.

كيليني بعد تقديمه مستوى رائع مع إيطاليا في يورو 2020 وقاد الأزوري للفوز باللقب على حساب إنكلترا في النهائي، قرر يوفنتوس تجديد عقده.

صحيفة “لاجازيتا” الإيطالية، أفادت بأن جورجيو كيليني أنهي إجازته وأصبح الآن جاهزا لتوقيع عقد جديد مع يوفنتوس لمدة موسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيليني رغم أنه الآن ليس على قائمة يوفنتوس، لكنه قرر العودة إلى التدريبات يوم الأثنين، والاجتماع بإدارة النادي لتجديد العقد.

وكشفت الصحيفة، موافقة كيليني على تخفيض راتبه، حيث سيحصل على 2.5 مليون يورو، بدلًا من 3.2 مليون الذي كان يحصل عليه خلال العقد الماضي.

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