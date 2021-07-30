مصدر أمني: معسكر لفيلق القدس في كربلاء لتدريب الميليشيات على استخدام الطائرات المسيرة

كشف مصدر أمني في محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، عن وجود معسكر يديره فيلق القدس الإيراني، وتحت إشراف خبراء من ميليشيا حزب الله اللبناني، لتدريب الميليشيات على استخدام وصيانة الطائرات المسيرة.

وأوضح المصدر ، أن «المعسكر يقع في صحراء المحافظة، وقد تم فيه تدريب أعضاء من ميليشيات مختلفة، وقد تم تخريج ٦ دورات من هذا المعسكر، ومدة الدورة فيه شهر واحد، وهو مستمر في العمل لغاية هذا اليوم».

لافتاً إلى أن «التدريب يتضمن تفكيك وتركيب الطائرات وتبديل قطع الغيار وتوجيه الطائرات نحو الهدف وإعادتها إلى مكانها وطرق المراقبة والمناورة، وأمور مختلفة تخص الطائرات المسيرة».

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