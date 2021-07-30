هجوم على سفينة تجارية مملوكة لإسرائيل في بحر العرب

تعرضت سفينة شحن مملوكة لإسرائيل للهجوم في بحر العرب قبالة ساحل سلطنة عُمان، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع البريطانية.

وقالت الوزارة، إنها لا تزال تحقق في الحادث الذي أبلغت عنه هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وفقا لموقع “إسرائيل 24”.

وكانت الهيئة قد قالت إنها تلقت تقارير عن هجوم على سفينة في بحر العرب قبالة ساحل سلطنة عُمان يوم الخميس، وأضافت أن الحادث لم يكن من أعمال القرصنة.

ولم تعلّق سلطنة عمان بعد على الأنباء.

وفي الأشهر الأخيرة، تعرضت عدة سفن مملوكة لإسرائيل لهجمات في المحيط الهندي وممرات ملاحية أخرى في عمليات نُسبت إلى إيران.

وكان حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، كشف عن تعرض سفن إسرائيلية مؤخرا لهجمات عسكرية.

وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني أن الإسرائيليين يعلمون أن بعض سفنهم تعرضت للهجوم، مضيفا: “ونحن لن نخوض في التفاصيل”.

وألمح سلامي إلى أن هذه الهجمات جاءت ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا وعمليات الاغتيال والتخريب للمنشآت النووية التي قامت بها في إيران، على حد وصفه.

وكانت إسرائيل قد اتهمت الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق باستهداف سفن لها في المياه الدولية. وفي المقابل ذكرت تقارير صحفية أن سفن عسكرية واستطلاعية إيرانية، تعرضت لهجمات إسرائيلية.

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