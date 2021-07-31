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الرئيس بارزاني يبحث مع وفد حزب الامة العراقية التحديات امام العملية السياسية والانتخابات المقبلة

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، اليوم السبت ، وفداً من حزب الأمة العراقية برئاسة الأمين العام للحزب محمود حسين العكيلي.

وجرى خلال اللقاء ، بحث الأوضاع السياسية وآخر التطورات في العملية السياسية العراقية.

كما ناقش الجانبان التحديات امام العملية السياسية والانتخابات العراقية المقبلة، وسلطا الضوء على ضرورة حماية الاستقرار في العراق ومنع تعميق الأزمات.

مؤكدين على ضرورة التنسيق والتواصل بين الأطراف لمواجهة التحديات.

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