الموجة الرابعة من كورونا تضرب 15 دولة و أغلبهم دول عربية...

أعربت منظمة الصحة العالمية ، الخميس ، عن قلقها إزاء “ارتفاع” عدد الإصابات بفيروس كورونا في 15 دولة من المغرب إلى باكستان ، محذرة من أن هذه الدول في المغرب العربي والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا تواجه “مرة رابعة”. الوباء لوح”.

“في حين أن معدل المناعة لديهم لا يزال منخفضًا جدًا.و صرحت منظمة الصحة العالمية في بيان لها أن طافرة الدلتا الموجودة أصلاً في الهند انتشرت إلى 15 دولة في إقليم شرق المتوسط ​​، والتي تقع تحت مسؤولية المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.

شرق البحر الأبيض المتوسط ​​مساحة شاسعة ، من المغرب إلى باكستان ، مرورا بالصومال والسعودية ، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية ، كما تضم ​​21 دولة عضوا ، ويبلغ إجمالي عدد سكانها حوالي 680 مليون نسمة.

وأضاف البيان: “في المزيد والمزيد من دول شرق البحر المتوسط ​​، أدى انتشار متغير دلتا إلى زيادة الإصابات والوفيات (الناجمة عن الفيروس)”.

في دول المنطقة ، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي سجلته المنظمة بنسبة 55٪ شهريًا ، كما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بنسبة 15٪ ، ليصل عدد الإصابات الجديدة أسبوعياً إلى 310 آلاف وعدد الإصابات الجديدة.

معدل الوفيات الأسبوعي يصل إلى 3500 شخص. وحذر البيان من أن بعض دول المنطقة ، مثل تونس التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في شمال إفريقيا ، تكافح لمواجهة الزيادة في عدد الإصابات بسبب نقص أسطوانات الأكسجين والأكسجين. وحدة العناية المركزة مكتظة.