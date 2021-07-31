بغداد والقاهرة نحو مشاريع جديدة والسكن أبرز القطاعات

بغداد: وفاء عامر

كشفت هيئة الاستثمار الوطنيَّة عن وجود اتفاقات ثنائية مع نظيرتها المصرية بخصوص مشاريع جديدة سيتم اطلاقها، في مقدمتها قطاعا السكن والبنى التحتية، بينما اكدت التطلع نحو التجربة المصرية في البناء والاعمار.

وتعد التجربة المصرية التي بدأت منذ ما يقرب من سبعة اعوام في بناء التجمعات العمرانية والسكنية وتشييد المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الادارية الجديدة، الاهم والانجح في المنطقة.

وقالت رئيس الهيئة سهى داود النجار : إنَّ “اعمار البلاد لابد أن يتم بجهود عربية ودولية، كما لا يمكن تحديد كلف محددة لذلك، كون القطاعات كثيرة ومتشعبة ومتداخلة”، مبينة أنَّ “البلاد تتطلع إلى التجربة المصرية في البناء والاعمار من خلال التوجه نحو المستثمر المصري”.

واضافت أنَّ “الاولويات ستكون لقطاعي الاسكان والبنى التحتية في الانطلاق بمذكرات تفاهم ومشاريع مع جمهورية مصر العربية”، مبينة أنَّ “تنشيط الاستثمار مهم جدا لتنويع القاعدة الاقتصادية، كون الاعتماد على النفط بنسبة 90 %، ادى إلى تراجع واضح بالبنى التحتية، وبالتالي فإن هناك حاجة ماسة إلى شركات رصينة وعملاقة للمشاركة بإعمار البلاد”.

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