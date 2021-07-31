تحقيق الموصل تكشف عن ضبط ٢٥٠ طنا من المواد الغذائية…

التالفة معدة للبيع

بغداد / إعلام القضاء

أعلنت محكمة تحقيق الموصل عن ضبط ٢٥٠ طنا من المواد الغذائية التالفة معدة للبيع داخل مخزن يستخدم لخزن الاعلاف.

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان “معلومات وردت بوجود مخزن في الجانب الأيمن من مدينة الموصل معد لخزن الاعلاف يستخدم لخزن المواد الغذائية بطريقة مخالفة للشروط الصحية وكذلك يستخدم بتعبئة مادة الرز ذات النوعيات الرديئة و المنتهي الصلاحية في اكياس جديدة تحمل الأكياس ماركات معروفة ونوعيات جيدة جدا لغرض اعادة بيعها في الأسواق وبشكل مخالف للشروط الصحية”.

وأضاف “تم تشكيل فريق مشترك من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة والرقابة الصحية وبعد اخذ الموافقات الاصولية من القاضي المختص بقضايا الجريمة المنظمة في محكمة تحقيق نينوى تم الانتقال إلى الموقع وتم ضبط ما يقارب ٢٥٠ طنا من المواد الغذائية والرز المخالف للشروط الصحية”.

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