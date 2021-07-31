مستشاريَّة الأمن القومي: العراق لا يشجِّع مواطنيه على الهجرة

أكدت مستشاريَّة الأمن القومي، امس الجمعة، أنَّ العراق لا يشجع مواطنيه على الهجرة، مبينة أنَّ مطار بغداد الدولي مخصص للسفر الشرعي فقط، رافضة استفسار المفوض الاوروبي.

وذكر بيان للمستشارية، أنَّ “العراق لا يشجع مواطنيه على الهجرة، ولكن بعض السياح العراقيين يتم التغرير بهم من قبل عصابات الهجرة غير الشرعية ويقررون الهجرة”.

وأضاف أنَّ “مطار بغداد الدولي مخصص للسفر الشرعي فقط، اذ إنَّ روسيا البيضاء تسمح شرعيا وقانونيا للسياح العراقيين بدخول اراضيها، فلا يمكن للدولة العراقية أن تمنع مواطنيها من السفر إلى دولة بشكل شرعي، ولا تستطيع اي دولة في العالم أن تقوم بمنع مواطنيها من السفر بشكل شرعي، لذلك فإن الرحلات المتوجهة إلى روسيا البيضاء عبر مطار بغداد الدولي هي رحلات شرعية وقانونية ووصول السياح العراقيين إلى روسيا البيضاء ايضا شرعي وقانوني”.

وأشار إلى “وجود فئة قليلة من العراقيين الذين يتم التغرير بهم، لا يمكن أن يكونوا سببا في منع جميع العراقيين من السفر إلى روسيا البيضاء، لأن هذا سيكون قرارا غير قانوني ولا ينسجم مع الدستور العراقي والميثاق العالمي لحقوق الانسان”.

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