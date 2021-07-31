مفوضيَّة حقوق الإنسان مهدَّدة بفقدان تصنيفها الدولي

حذّر مركز “جنيف الدولي للعدالة” البرلمان العراقي من خسارة مفوضية حقوق الانسان الاعتراف الدولي وعدم قدرتها على العمل بحرية ودون ضغوط سياسية، منتقداً قرار مجلس النواب المتعلق بالمفوضية.

عضو لجنة حقوق الانسان النيابية، النائب قصي عباس، أوضح، في حديث خاص ، أنَّ “رئاسة مجلس النواب أصدرت كتاباً بتجميد عمل مفوضية حقوق الإنسان من دون العودة أو استشارة لجنة حقوق الإنسان النيابية، والاعتماد على المواد الموجودة في الدستور”، موضحاً أنَّ “اللجنة سبق أن عقدت اجتماعات عدة مع رئاسة المجلس بخصوص تعديل قانون مفوضية حقوق الإنسان ولم تسفر تلك الاجتماعات عن أي اتفاقات سواء بتعديل القانون أو بتشكيل لجنة الخبراء، وبالتالي صدر كتاب تجميد المفوضية بعد انتهاء المدة الزمنية وفق الدستور”.

ونوه عباس بأنَّ “كتاب إعادة النظر بتصنيف (A) الذي حصلت عليه المفوضية نتيجة الجهود التي بذلتها خلال المدة الأخيرة والتي نفتخر بها كلجنة (قد يكون قراراً غير صحيح) لأنه تصنيف صادر عن الهيئة التابعة للامم المتحدة”، مشيراً إلى أنه “في ما يتعلق بالتجميد الذي صدر من قبل رئاسة البرلمان هل سيؤثر في هذا التصنيف أو لا؟ فهذا الأمر يعتمد على تدارك البرلمان”، موضحاً “أننا كلجنة سيكون لنا موقف واجتماع مع رئاسة البرلمان بشأن اتخاذ القرار المناسب الذي يحافظ على سمعة العراق والتصنيف الذي حصلت عليه المفوضية”.

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