منظمة تطالب القضاء التونسى بفتح تحقيقات حول ارسال حركة النهضة لعناصر ارهابية الى ليبيابتنسيق مع تركيا

منظمة تطالب بالتحقيق فى تورط حركة النهضة بنقل عناصر ارهابية تونسية للقتال فى ليبيا بتنسيق مع انقرة

بيان صحفى

طالب المتحدث الرسمي لمنظمة العدل والتنمية للدراسات زيدان القنائي القضاء التونسى و السلطات التونسية والرئيس التونسى قيس السعيد بفتح تحقيقات حول تورط حركة النهضة التونسية بتجنيد عناصر إرهابية للقتال بليبيا خلال السنوات الماضية وذلك بتنسيق بين حركة النهضة التي يقودها الغنوشي وتركيا.

وأضاف القنائي أن حركة النهضة تورطت بدعم التنظيمات الارهابية داخل ليبيا وسهلت انتقال عناصر ارهابية من تونس للقتال فى ليبيا خلال السنوات الماضية كما اتهم الحركة بالتورط فى عمليات ارهابية اخل الاراضى التونسية

واتهمت المنظمة حركة النهضة بتسهيل جلب تنظيمات إرهابية من دول شمال افريقيا للقتال بجانب الارهابيين داخل وذلك من خلال تنسيق

يجرى بين حركة النهضة وتركيا

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