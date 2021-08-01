البرازيل والمكسيك يتأهلان إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو

بغداد- ساري تحسين

ودع منتخب مصر امس السبت منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، بالخسارة أمام منافسه البرازيلي بنتيجة هدف من دون رد في ربع النهائي على ملعب (سايتاما 2002). وأحرز للمنتخب البرازيلي مهاجمه ماتيوس كونها في الدقيقة 37 من تمريرة سريعة بواسطة ريشارليسون نجم المباراة، أودعها ببراعة في مرمى محمد الشناوي. ودع الفراعنة بقيادة المدرب شوقي غريب منافسات الأولمبياد وتبخر حلم التأهل للمربع الذهبي، بينما واصل المنتخب البرازيلي مسيرته بقيادة مدربه أندريه جاردين وتأهل إلى نصف النهائي ويواجه الفائز من لقاء كوريا الجنوبية والمكسيك. المباراة في مجملها شهدت استحواذاً وسيطرة برازيلية مع لجوء منتخب مصر للدفاع وتألق الحارس محمد الشناوي بشكل لافت.

ولحساب الدور نفسه تأهل المنتخب المكسيكي الى دور النصف النهائي بعد فوزه المثير على منتخب كوريا الجنوبية بستة اهداف مقابل ثلاثة .

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